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Бускетс сказал, кто может заменить его в «Барселоне»

29 Мая 2023 • 19:55 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны», который официально покинет клуб в конце сезона, поделился предпочтениями относительно своих потенциальных сменщиков. Бускетс назвал имена трех игроков, которые, по его мнению, наиболее подходят для этой роли.

«Мне очень нравятся Субименди, Родри и Нико Гонсалес. Я думаю, эти трое ближе всего к ДНК «Барселоны», они смогут внести наибольший вклад», – заявил легендарный игрок каталонцев в интервью Mundo Deportivo.

Бускетс также подчеркнул значимость внутренних ресурсов клуба. Полузащитник высоко оценивает способности молодых воспитанников и считает, что им стоит дать возможность проявить свой потенциал на высшем уровне. Таким образом «Барселона» может искать варианты не только на трансферном рынке, но и внутри клуба, среди своих собственных молодых игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Нико Гонсалес Мартин Субименди
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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NOBODY
29 Мая 2023 в 20:10
нуууу...такого клоуна как этот не найти.... ))
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