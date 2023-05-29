Бускетс сказал, кто может заменить его в «Барселоне»

Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны», который официально покинет клуб в конце сезона, поделился предпочтениями относительно своих потенциальных сменщиков. Бускетс назвал имена трех игроков, которые, по его мнению, наиболее подходят для этой роли.

«Мне очень нравятся Субименди, Родри и Нико Гонсалес. Я думаю, эти трое ближе всего к ДНК «Барселоны», они смогут внести наибольший вклад», – заявил легендарный игрок каталонцев в интервью Mundo Deportivo.

Бускетс также подчеркнул значимость внутренних ресурсов клуба. Полузащитник высоко оценивает способности молодых воспитанников и считает, что им стоит дать возможность проявить свой потенциал на высшем уровне. Таким образом «Барселона» может искать варианты не только на трансферном рынке, но и внутри клуба, среди своих собственных молодых игроков.