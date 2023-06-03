Хави поделился мыслями о трансферных планах «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эранандес ответил на вопрос о трансферных целях клуба.

«Сине-гранатовые» планируют обновить состав в летнее трансферное окно, однако этому могут помешать финансовые трудности.

«Мы настроены оптимистично, но забегать вперёд пока нет смысла. Я спокоен и уверен в нашем будущем. Я жду, когда всё прояснится, но не волнуюсь на этот счёт.

Я не могу рассуждать о трансферах, потому что в этом вопросе мы зависим от Ла Лиги и экономического плана», – приводит Barca Universal заявление Хави.

Напомним, что ранее специалист сообщил о намерении вернуть Лионеля Месси и пригласить нового опорного хавбека.