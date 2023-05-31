Месси выступил на церемонии прощания с Бускетсом

В эмоциональном прощании с полузащитником «Барселоны» Серхио Бускетсом, бывший игрок каталонцев Лионель Месси выразил свои искренние чувства и благодарность за их совместные годы в составе «блаугранас».

«Было привилегией играть с тобой, Буси. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Я тебя люблю, ты знаешь», – сказал Месси.

Месси добавил, что сожалеет, что не может лично присутствовать на церемонии. Аргентинец выразил признательность Бускетсу за его огромный вклад в историю клуба.

31 мая проходит прощальная церемония с Бускетсом на «Камп Ноу», её посетили действующие игроки команды, а также легенды клуба.