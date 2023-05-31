Бускетс: «Мы с Иньестой идеально понимали друг друга, не произнося ни слова»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вспомнил о совместной игре с Андресом Иньестой

Легендарный экс-хавбек «сине-гранатовых» выступил с обращением к Бускетсу во время церемонии, посвящённой прощанию клуба с 34-летним опорником. Напомним, что нынешний капитан «Барселоны» станет свободным агентом после завершения сезона.

«Брат, ты оставляешь невероятное наследие, с чем я тебя поздравляю. Это лучшее, что может быть. Обнимаю и желаю всего наилучшего в дальнейшем. Ты должен покинуть «Барселону» с чувством гордости», – сказал Иньеста, на что у Бускетса нашёлся свой ответ: «Мы с Андресом идеально понимали друг друга, не произнося ни единого слова – достаточно было просто бросить взгляд», – приводят испанские СМИ высказывание игрока.