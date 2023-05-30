Йорди Кройф поделился подробностями о возвращении Месси

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф подтвердил, что переговоры о возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси приостановлены из-за ограничений финансового фэйр-плей.

Кройф объявил о своем намерении покинуть «Барселону» в конце следующего месяца. Однако он заявил, что поможет клубу завершить любые текущие операции, которые могут включать и подписание Лионеля Месси.

«Есть проблема, связанная с Месси и финансовым фэйр-плей», – сказал Кройф на пресс-конференции.

Как сообщает Barca Universal, ожидалось, что Ла Лига утвердит план ранее в этом месяце, но пока ничего не было сформулировано. «Барселона» ждет согласие Ла Лиги, чтобы приступить к переговорам с Месси.