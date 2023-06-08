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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал о том, какой должна быть замена Бускетсу

08 Июня 2023 • 20:06 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави выразил свои требования к замене для бывшего подопечного Серхио Бускетса.

В интервью Jijantes FC он отметил, что новый игрок должен иметь такие качества, которые делали Бускетса неотъемлемой частью команды.

«Замена Бускетса должна быть похожа на него. Он должен сбалансировать команду, быть очень хорошим тактиком, выигрывать много дуэлей, редко терять мяч, хорош технически, он должен быть очень хорош во всем», – сказал Хави.

Серхио Бускетс покинул «Барселону» по окончании этого сезона. Полузащитник провёл 722 матча за первую команду «Барселоны». Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Саудовской Аравии и МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Серхио Бускетс
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