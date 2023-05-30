Президент «Барселоны» Лапорта хочет видеть в команде Леау

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть в своей команде нападающего «Милана» Рафаэла Леау. По информации от Sport, руководителю «сине-гранатовых» очень нравится португальский вингер.

Отмечается, что вероятность перехода Леау в «Барселону» снизилась до минимума после того, как футболист продлил контракт с «Миланом». У игрока теперь есть сумма отступных в размере 170 миллионов евро, которую «Барселона» не может выплатить из-за проблем с финансами.

Источник сообщает, что «Барселона» планирует вернуться к кандидатуре Леау в обозримом будущем. Португалец в этом сезоне записал на свой актив 12 голов и 8 ассистов в Серии А.