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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо прокомментировал возможность стать капитаном «Барселоны»

01 Июня 2023 • 18:13 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказал свои мысли относительно возможности стать капитаном команды.

«Стать капитаном «Барселоны»? Я делаю то, что делаю, не для того, чтобы стать капитаном. Я делаю это, потому что это естественно для меня. Если в какой-то момент появится такая возможность, я буду горд. Я всегда буду продолжать быть таким лидером для своей команды», – сказал Араухо в интервью клубному медиа.

Отметим, что из «Барселоны» по окончании сезона уйдут два капитана – защитник Жорди Альба и полузащитник Серхио Бускетс. Пока что официально не было объявлено о заменах на эту роль.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Жорди Альба Серхио Араухо
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