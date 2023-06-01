Альба рассказал о своей связке с Месси

Защитник «Барселоны» Жорди Альба, который завершит карьеру в каталонском клубе в конце этого сезона, поделился мыслями о своей связи с бывшим одноклубником Лионелем Месси, который, согласно слухам, может вернуться в испанский клуб этим летом.

«Моя связь с Месси? Я всегда стремился передать ему мяч, потому что знал, что он будет забивать голы. Меня не волновало, что вокруг него много защитников. Я знал, что он забьет», – сказал Альба на прощальной пресс-конференции.

Альба и Месси играли вместе в «Барселоне» с 2012 до 2021 года, когда аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.