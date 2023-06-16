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Гави: «Меня не волнует, кого подписывает «Реал»

16 Июня 2023 • 20:52 Комментировать (1)
Реал Мадрид
1:1
Атлетик Б
окончен

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о силе своей команды и мадридского «Реала».

Недавно «королевский клуб» провернул громкий трансфер, подписав полузащитника Джуда Беллингема, на которого претендовали многие гранды европейского футбола.

«Реал» может подписывать кого угодно – меня это не слишком волнует. Мы полностью сфокусированы на себе, у нас хорошая команда. 

«Барселона» переживает не лучшие времена с экономическом плане, но игроки академии вовремя вышли на высокий уровень», – цитируют испанские СМИ 18-летнего Гави, отыгравшего за первую команду «сине-гранатовых» 96 матчей во всех турнирах с момента дебюта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Гави
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Июня 2023 в 21:03
в Барсе много хороших игроков, но ГАВИнюк явно не из их числа...
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