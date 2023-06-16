Гави: «Меня не волнует, кого подписывает «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о силе своей команды и мадридского «Реала».

Недавно «королевский клуб» провернул громкий трансфер, подписав полузащитника Джуда Беллингема, на которого претендовали многие гранды европейского футбола.

«Реал» может подписывать кого угодно – меня это не слишком волнует. Мы полностью сфокусированы на себе, у нас хорошая команда.

«Барселона» переживает не лучшие времена с экономическом плане, но игроки академии вовремя вышли на высокий уровень», – цитируют испанские СМИ 18-летнего Гави, отыгравшего за первую команду «сине-гранатовых» 96 матчей во всех турнирах с момента дебюта.