«Барселона» хочет продлить контракт с Бальде, пока тот восстанавливается после травмы

Каталонская «Барселона» уже в ближайшие недели хочет заключить новый контракт со своим защитником Алехандро Бальде. По информации от журналиста Хуана Хименеса Сальвадо, «сине-гранатовые» хотят оформить сделку перед тем, как футболист восстановится после травмы.

Действующий контракт Бальде с «Барселоной» заканчивается в конце следующего сезона. В последнем туре Ла Лиги Алехандро получил травму, из-за которой пропустить около 6-7 недель. Руководство «сине-гранатовых» надеется, что футболист будет полностью в форме, когда в июле начнётся предсезонная подготовка.

В этом сезоне Бальде оформил один гол и шесть результативных передач.