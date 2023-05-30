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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продлить контракт с Бальде, пока тот восстанавливается после травмы

30 Мая 2023 • 09:58 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Каталонская «Барселона» уже в ближайшие недели хочет заключить новый контракт со своим защитником Алехандро Бальде. По информации от журналиста Хуана Хименеса Сальвадо, «сине-гранатовые» хотят оформить сделку перед тем, как футболист восстановится после травмы.

Действующий контракт Бальде с «Барселоной» заканчивается в конце следующего сезона. В последнем туре Ла Лиги Алехандро получил травму, из-за которой пропустить около 6-7 недель. Руководство «сине-гранатовых» надеется, что футболист будет полностью в форме, когда в июле начнётся предсезонная подготовка.

В этом сезоне Бальде оформил один гол и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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