Хави: «Месси пригодится в «Барселоне», нам не хватает качественного игрока в финальной трети»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ранее выступавший за каталонский клуб, будет полезен в испанской команде, если вернётся в неё.

«Я вижу, что Лионель нам пригодится. Наверное, команде не хватает качественного игрока в последней трети поля, а Месси всегда может помочь решить наши проблемы», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, вчера главный тренер парижского клуба Кристоф Галтье сказал, что Месси после окончания текущего сезона покинет клуб. Позже пресс-служба парижан заявила, что специалист оговорился.