Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не собирается покидать каталонскую команду в свете интереса из Саудовской Аравии.

Ранее была информация, что польский форвард попал в список потенциального усиления для одного из клубов саудовской лиги, который готов предложить ему контракт.

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Рохер Торельо, Левандовски не планирует менять клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Он останется частью «Барселоны».

Левандовски провел в минувшем сезона в составе каталонского клуба 46 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 8 результативных передач.