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У Хави есть план на случай возвращения Месси

29 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими мыслями о возможном возвращении в команду Лионеля Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ».

«Я сказал президенту Лапорте, что возвращение Месси имеет смысл. Никаких сомнений в том, что он идеально подходит для нашей системы и идеи. У меня уже есть тактический план с Лео в голове», – заявил Хави в интервью изданию Sport.

Специалист добавил, что уже контактировал с игроком. Он также отметил, что понять футболиста, который выиграл все, не так просто. Однако Хави подчеркнул, что двери для Месси всегда открыты, если он захочет вернуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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