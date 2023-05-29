У Хави есть план на случай возвращения Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими мыслями о возможном возвращении в команду Лионеля Месси, который сейчас выступает за «ПСЖ».

«Я сказал президенту Лапорте, что возвращение Месси имеет смысл. Никаких сомнений в том, что он идеально подходит для нашей системы и идеи. У меня уже есть тактический план с Лео в голове», – заявил Хави в интервью изданию Sport.

Специалист добавил, что уже контактировал с игроком. Он также отметил, что понять футболиста, который выиграл все, не так просто. Однако Хави подчеркнул, что двери для Месси всегда открыты, если он захочет вернуться.