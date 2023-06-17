«Бешикташу» интересны четыре игрока «Барселоны»

Сразу несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Бешикташ».

Как сообщает Relevo, спортивный директор турецкого клуба Джейхун Казанчи встречался с руководством «сине-гранатовых», чтобы обсудить потенциальные переходы защитника Самуэля Юмтити, нападающего Алекса Кольядо и защитника Серджино Деста.

Также отмечается, что «Бешикташ» заинтересован в полузащитнике Франке Кесси, однако высокая зарплата 26-летнего ивуарийца и его желание остаться в «Барселоне» вряд ли позволят этому трансферу состояться.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» занял третье место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб из Стамбула также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.