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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бешикташу» интересны четыре игрока «Барселоны»

17 Июня 2023 • 10:38 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Сразу несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Бешикташ».

Как сообщает Relevo, спортивный директор турецкого клуба Джейхун Казанчи встречался с руководством «сине-гранатовых», чтобы обсудить потенциальные переходы защитника Самуэля Юмтити, нападающего Алекса Кольядо и защитника Серджино Деста.  

Также отмечается, что «Бешикташ» заинтересован в полузащитнике Франке Кесси, однако высокая зарплата 26-летнего ивуарийца и его желание остаться в «Барселоне» вряд ли позволят этому трансферу состояться.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Турции «Бешикташ» занял третье место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб из Стамбула также заинтересован в полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Самуэль Юмтити Франк Кесси Серджино Дест Алекс Кольядо
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