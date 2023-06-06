«Барселона» зарегистрировала Гави как игрока основы

Полузащитник «Барселоны» Гави зарегистрирован как игрок основной команды клуба.

Информация появилась в социальных сетях футбольного инсайдера Фабрицио Романо. По данным журналиста, Гави официально зарегистрирован в Ла Лиге. Романо сообщает, что у «Барселоны» и самого игрока не было сомнений в том, что Гави будет зарегистрирован, несмотря на слухи о возможном трансфере в клубы Премьер-лиги.

Новый контракт Гави рассчитан до июня 2026 года с суммой отступных в размере 1 миллиард евро. Полузащитник будет выступать под 6 номером.

Минувший сезон Гави провел в статусе игрока молодежной команды «Барселоны» из-за споров каталонцев с Ла Лигой. Он сыграл за основную команду 49 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.