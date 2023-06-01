Стало известно, когда Деку приступит к работе в «Барселоне»

Деку в скором времени вернётся в «Барселону» в новой роли.

Различные авторитетные ресурсы уже сообщили о решении каталонского клуба назначить португальца на пост нового спортивного директора. По сведениям Relevo, Деку будет представлен официально в начале июля – сразу после того, как функционер завершит работу в своём агентстве.

Напомним, что Деку заменит в «Барселоне» Йорди Кройфа, об уходе которого стало известно ранее.

В бытность игроком знаменитый экс-полузащитник сборной Португалии выступал за «сине-гранатовых» с 2004 по 2008 год, после чего перебрался в лондонский «Челси».