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Барбоза выбрал идеальный клуб для Месси

01 Июня 2023 • 16:00 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

Португальский агент Паулу Барбоза ответил на вопрос о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я думаю, что, вероятнее всего, Месси перейдет в «Барселону». Это лучший для него вариант, это самое логичное — играть в «Барселоне» и завершить там карьеру. Я не верю, что он может уехать в Саудовскую Аравию», — приводит слова Барбозы РИА Новости.  

Ранее стало известно, что 35-летний аргентинец покинет «ПСЖ» после окончания нынешнего сезона.

Месси выступает за парижан с лета 2021 года. За это время он провел 74 матча во всех турнирах, в которых забил 32 гола и записал на свой счет 35 результативных передач.

Объявлено об уходе Месси из «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Паулу Барбоза
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