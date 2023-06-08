Хави: «Барселона» нуждается в двух новых полузащитниках»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вновь поведал о трансферных целях клуба.

Ряды «сине-гранатовых» покинет капитан Серхио Бускетс, и в настоящий момент клуб ведёт активные поиски замены опытному опорному хавбеку.

«Уход Бускетса – большая проблема для нас. Френки де Йонг сделал шаг вперёд, но мне нужно больше креативных игроков в средней линии. Наша задача – найти высококлассную замену Серхио в условиях финансовых трудностей клуба, также необходимо подписать ещё одного полузащитника другого плана. Посмотрим, что у нас получится», – передаёт издание AS слова рулевого «Барселоны».