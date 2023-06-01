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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси выбрал себе новый клуб, «Барселона» готова продать игрока за 30 млн евро слухи

01 Июня 2023 • 23:19 Комментировать
Торино
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Интер Милан
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03.06 19:30

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси хотел бы вернуться в итальянскую Серию А.

Прошлым летом ивуариец перебрался в каталонский клуб из «Милана» в качестве свободного агента, но не смог пробиться в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. «Барселона» будет готова расстаться с хавбеком грядущим летом, если за него предложат 30 млн евро, докладывает Actu Foot. Одним из претендентов на Кесси считается «Интер», и сам игрок хотел бы попробовать силы в цветах «нерадзурри».

Франк Кесси записал себе в актив три голевых паса и три забитых мяча, проведя 42 матча за «Барселону» во всех турнирах.

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