Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси хотел бы вернуться в итальянскую Серию А.

Прошлым летом ивуариец перебрался в каталонский клуб из «Милана» в качестве свободного агента, но не смог пробиться в стартовый состав команды Хави Эрнандеса. «Барселона» будет готова расстаться с хавбеком грядущим летом, если за него предложат 30 млн евро, докладывает Actu Foot. Одним из претендентов на Кесси считается «Интер», и сам игрок хотел бы попробовать силы в цветах «нерадзурри».

Франк Кесси записал себе в актив три голевых паса и три забитых мяча, проведя 42 матча за «Барселону» во всех турнирах.