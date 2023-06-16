Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу хотел бы перебраться в мадридский «Реал».

Португалец с января выступал за «Баварию», однако мюнхенцы решили не активировать опцию выкупа 29-летнего игрока за 70 млн евро. «Манчестер Сити» также не рассчитывает на латераля, поэтому может расстаться с ним в ближайшие месяцы. Согласно данным журналиста Максимилиана Коха, клуб мечты для Канселу – мадридский «Реал». Несмотря на интерес «Барселоны», футболист предпочитает продолжить карьеру в стане «сливочных».

Контракт Жоау Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.