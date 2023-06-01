Луис Энрике высказался об уходе Альбы из «Барселоны»

Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике обратился к Жорди Альбе.

Левый защитник, выступающий за «сине-гранатовых» с 2012 года, покинет команду после завершения текущего сезона. На церемонии, посвящённой прощанию игрока с клубом, с речью выступили многие бывшие товарищи по команде и тренеры Альбы, среди которых оказался и Луис Энрике.

«Ты всегда выступал на высочайшем уровне и выиграл множество трофеев. Я знаю, что последние сезоны сложились непросто, но мне нравилась твоя игра. Поздравляю с уникальной карьерой и желанию всего наилучшего в будущем», – сказал Энрике, цитируемый испанскими изданиями.