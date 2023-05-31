«Барселона» хочет вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в команду.

Журналист Марта Рамон сообщила на своей страничке в социальной сети о том, что каталонский клуб сделал неофициальное предложение 35-летнему аргентинцу о возвращении в команду. По информации источника, «сине-гранатовые» предложили Месси оклад в размере 12-13 миллионов евро после вычета налогов. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» предлагает нападающему 500 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Месси забил 21 мяч и сделал 20 ассистов в 40 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня и вряд ли будет продлен.