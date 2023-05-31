Сотрудник Ла Лиги после совещания руководства организации связался с отцом нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Как сообщает испанский журналист Жерар Ромеро, вечером 31 мая после внутреннего собрания испанской Ла Лиги сотрудник связывался с Хорхе Месси, отцом и агентом аргентинского нападающего.

Также недавно поступила информация о том, что Лионель Месси отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии.

Месси выступал за «Барселону» в период с 2005 по 2021 год. Аргентинец провел в составе каталонцев 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.