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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс близок к переходу в новый клуб Месси

07 Июня 2023 • 23:14 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс скоро воссоединится с Лионелем Месси.

Сегодня аргентинец официально подтвердил, что решил перебраться в «Интер Майами». Как информирует журналист Тони Хуанмарти, теперь к такому же ходу близок и Бускетс, который расстанется с «Барселоной» на правах свободного агента. 34-летний испанец также вёл переговоры с саудовскими «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем», но вот-вот поставит подпись под контрактом с клубом из МЛС. Отмечается, что игрок и его семья очень воодушевлены перспективой переезда в США.

Напомним, что Лионель Месси уже прокомментировал возможный приход в «Интер Майами» своих старых знакомых из «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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