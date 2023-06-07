Бускетс близок к переходу в новый клуб Месси

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс скоро воссоединится с Лионелем Месси.

Сегодня аргентинец официально подтвердил, что решил перебраться в «Интер Майами». Как информирует журналист Тони Хуанмарти, теперь к такому же ходу близок и Бускетс, который расстанется с «Барселоной» на правах свободного агента. 34-летний испанец также вёл переговоры с саудовскими «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем», но вот-вот поставит подпись под контрактом с клубом из МЛС. Отмечается, что игрок и его семья очень воодушевлены перспективой переезда в США.

Напомним, что Лионель Месси уже прокомментировал возможный приход в «Интер Майами» своих старых знакомых из «Барселоны».