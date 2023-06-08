Хави может оставить Феррана Торреса в составе «Барселоны»

Ферран Торрес, несмотря на слухи о возможном уходе из «Барселоны», может сохранить место в составе чемпионов Испании.

По информации журналиста Жорди Хиля, наставник «блауграны» Хави Эрнандес открыт для идеи оставить Феррана Торреса в следующем сезоне. Нападающий хочет бороться за позицию и, несмотря на знание своей тяжелой ситуации, постарается завоевать место в команде.

Напомним, что Ферран Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года, проведя во всех турнирах 71 матч и забив 14 голов. В футболке каталонцев форвард выиграл золото Ла Лиги и Суперкубок Испании в нынешнем сезоне.

