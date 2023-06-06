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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике раскритиковал руководство «Барселоны»

06 Июня 2023 • 19:21 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике выступил с критикой руководства клуба.

Пике, который в конце 2022 года покинул «Барселону», резко отозвался о нынешнем руководстве клуба и поделился мнением о финансовых проблемах каталонцев.

«Я рад тому, что я ушел, так как это освободило место в зарплатной ведомости команды и помогло клубу. Но, кажется, несмотря на это, сейчас все еще есть финансовые проблемы. И теперь я задаюсь вопросом, кто должен уйти сейчас. Теоретически, нам (Пике, Бускетсу и Альбе, прим.) говорили, что мы были ответственны за положение клуба из-за наших зарплат. Теперь мы все ушли, но они все еще не могут зарегистрировать игроков», – заявил Пике.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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