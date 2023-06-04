«Барселона» объявила состав на последний матч заканчивающегося чемпионата

Сегодня вечером заканчивается чемпионат Испании, вернувшей себе чемпионский титул «Барселоне» предстоит сыграть в Виго с местной «Сельтой». Накануне игры Хави Эрнандес, наставник чемпионов Испании, объявил состав команды на предстоящий матч. Усман Дембеле и Ансу Фати остались в запасе.

«Барселона»: тер Штеген, Левандовски, Ферран Торрес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кесси, Серхи Роберто, Фрэнки де Йонг, Рафинья, Кунде, Эрик Гарсия.

Следить за событиями игры между «Сельтой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.