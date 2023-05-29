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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» наберёт больше всего очков в топ-5 европейских чемпионатах, если добудет результат с «Сельтой»

29 Мая 2023 • 10:56 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 20:00

Каталонская «Барселона» может закончить нынешний сезон в статусе команды, которая набрала наибольшее количество очков в топ-5 европейских чемпионатах. Напомним, вчера «Манчестер Сити» завершил кампанию с 88 очками в активе. Если «Барселона» сыграет хотя бы вничью «Сельту» в последнем туре Ла Лиги, на счету команды Хави Эрнандеса будет 91 очко.

Напомним, «Барселона» вчера обыграла «Мальорку» 3:0 у себя дома и сравнялась по очкам с «Манчестер Сити». Отметим, что «сине-гранатовые» уже давно гарантировали себе чемпионский титул Ла Лиги. Золотые медали чемпионата стали для «Барселоны» первыми с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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