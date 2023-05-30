Педри: «Никогда не ставил перед собой цели выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник каталонской «Барселоныі» Педри никогда не ставит перед собой цели выиграть какой-либо индивидуальный трофей. Напомним, за свою карьеру хавбек выиграл премию Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту планеты.

«Никогда не ставил перед собой цели выиграть «Золотой мяч» или какой-либо другой индивидуальный трофей. Несмотря на это, я всё равно стараюсь становится лучше с каждым днём. Выиграть престижную индивидуальную награду было бы сумасшествием, но я не ставлю перед собой такие цели», – цитирует Педри Mundo Deportivo.

Педри в этом сезоне помог «Барселоне» выиграть Ла Лигу, отметившись 6 голами и ассистов в чемпионате.