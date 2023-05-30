Бускетс признался, что хочет стать тренером

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс готовится к тренерской карьере.

34-летний футболист пока не планирует вешать бутсы на гвоздь, но по окончании текущего сезона расстанется с «Барселоной», в системе которой находился с 2005 года.

Как признался сам опорник, его привлекает перспектива однажды попробовать себя в роли тренера: «Я бы хотел получить тренерскую лицензию и попробовать силы в этом деле. Думаю, у меня есть необходимые знания, но самое сложное – управлять 25 игроками, у каждого из которых свои проблемы, свой характер, своё эго», – цитирует Barca Universal нынешнего капитана «Барселоны».