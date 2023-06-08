Стали известны приоритеты «Барселоны» в предстоящее трансферное окно.

«Барселона» определила свои приоритеты на предстоящее летнее трансферное окно. Как сообщает испанский журналист Хави Мигель, главные цели клуба – надежный игрок на позиции опорного полузащитника, сильный атакующий полузащитник, а также топовый нападающий.

Источник уточняет, что каталонский клуб не планирует усиливать позиции правого защитника и левого вингера.

По окончании сезона «Барселону» покинули опорный полузащитник Серхио Бускетс и левый защитник Жорди Альба. Кроме того, каталонский клуб упустил возможность вернуть своего бывшего нападающего Лионеля Месси.