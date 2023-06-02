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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави заявил, что «Барселоне» нужен Киммих

02 Июня 2023 • 10:58 Комментировать
Сельта
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Барселона
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04.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об интересе испанского клуба к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.

Специалист признался, что хотел бы видеть 28-летнего немца в своей команде. По мнению Хави, Киммих смог бы заменить в «Барселоне» Серхио Бускетса, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Киммих — супер топ-игрок, который фантастически понимает игру. Нам нужен игрок высокого уровня на эту позицию, иначе нам будет сложно конкурировать в следующем году. Если есть какая-то возможность, нам нужно начать переговоры с «Баварией», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе мюнхенской команды 47 матчей, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих
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