Хави заявил, что «Барселоне» нужен Киммих

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об интересе испанского клуба к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.

Специалист признался, что хотел бы видеть 28-летнего немца в своей команде. По мнению Хави, Киммих смог бы заменить в «Барселоне» Серхио Бускетса, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

«Киммих — супер топ-игрок, который фантастически понимает игру. Нам нужен игрок высокого уровня на эту позицию, иначе нам будет сложно конкурировать в следующем году. Если есть какая-то возможность, нам нужно начать переговоры с «Баварией», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе мюнхенской команды 47 матчей, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.