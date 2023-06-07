Месси признался, что получал предложения от европейских клубов

Лионель Месси выступил с заявлением после перехода в «Интер Майами».

35-летний футболист сообщил, что продолжит карьеру в МЛС. Он хотел вернуться в «Барселону», но клубу не удалось провернуть сделку.

«У меня были другие предложения из Европы, но я не рассматривал их, так как «Барселона» – единственный европейский клуб, в котором я хотел играть», – передаёт журналист Решад Рахман слова аргентинца.

Лионель Месси покинул «ПСЖ» на правах свободного агента, так как его контракт подошёл к концу. Цвета парижан нападающий защищал с 2021 года.

У игрока также было выгодное предложение от саудовского «Аль-Хиляля».