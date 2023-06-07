«Барселона» установила новый ценник на Рафинью

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может быть продан в летнее трансферное окно.

В прошлом месяце сообщалось, что в каталонском клубе не намерены расставаться с 26-летним бразильцем, поэтому запросят за него не менее 90 млн евро. По сведениям Cope, ситуация обстоит несколько иначе: «Барселона» выслушает любые предложения на сумму от 70 млн евро. Хави намерен сделать ставку на Усмана Дембеле на правом фланге атаки, поэтому Рафинья, вероятно, не сможет на регулярной основе играть в оптимальной для себя роли.

В прошедшем сезоне Рафинья отметился 10 голами и 12 ассистами в 50 встречах за «Барселону» во всех турнирах.