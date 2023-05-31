Суарес попрощался с Бускетсом

В еще одном трогательном прощании с полузащитником «Барселоны» Серхио Бускетсом, экс-форвард каталонцев Луис Суарес выразил свои искренние слова признания и уважения к своему бывшему сокоманднику.

«Я хочу поздравить тебя со всем, что ты сделал в «Барселоне». Ты являешься примером для многих молодых игроков. Я горжусь тем, что играл с тобой», – сказал Суарес.

Луис Суарес и Серхио Бускетс играли вместе в «Барселоне» с 2014 по 2020 год. Этот период продолжался в течение шести сезонов, оба игрока были ключевыми фигурами в составе команды. За это время они совместно достигли значительных успехов, включая победу в Лиге чемпионов 2014/15 и пять титулов чемпиона Испании.