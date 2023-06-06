«Барселона» пока не может подписать аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, «Барселона» планирует сделать Месси предложение без каких-либо гарантий на то, что игрок в конечном счете будет зарегистрирован.

После двух лет, проведенных в «Пари Сен-Жермен», Месси остался свободным агентом. «Барселона» стремится вернуть аргентинскую суперзвезду. Сам игрок также желает вернуться в стан каталонцев. Об этом сообщил отец и агент игрока.

Ранее сообщалось, что у Месси, помимо «Барселоны», есть два варианта продолжения карьеры.