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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «Барселоны» трудности с позицией правого защитника слухи

01 Июня 2023 • 18:44 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

«Барселона» столкнулась с ограниченным выбором на позиции правого защитника.

Согласно информации из журналиста Diario AS Хави Мигеля, тренерский штаб «Барселоны» отклонил идею использования Жюля Кунде в качестве правого защитника, учтя его личные предпочтения. Ранее сообщалось, что Кунде мог покинуть каталонский клуб, если бы его требования не были удовлетворены.

Один из возможных вариантов для «Барселоны» на позиции правого защитника – это Хулиан Араухо. Еще одним вариантом может стать Серхи Роберто.

Как уточняет источник, переходы в команду Хуана Фойта, Жоау Канселу и Диогу Далота затруднены.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто Жюль Кунде Хулиан Араухо
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