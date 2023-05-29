Рафинья не думает об уходе из «Барселоны», игрок хочет остаться

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас твёрдо намерен остаться в каталонской команде. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, бразилец не думает об уходе из «Камп Ноу» и намерен начать следующую кампанию в коллективе Хави Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продаст Рафинью, если получит выгодное предложение. Игроком интересовались некоторые клубы из Английской премьер-лиги, но пока неизвестно, согласится ли кто-то предложить требуемые «Барселоной» 80-90 миллионов евро.

Рафинья проводит свой первый сезон за «Барселону», в котором выиграл чемпионат Испании, забив в турнире 7 голов и отдав 7 результативных передач.