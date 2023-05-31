Пуйоль: «Бускетс изменил представление о позиции опорного полузащитника»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался об уходе из клуба Серхио Бускетса

Легендарный экс-центрбек посетил мероприятие, посвящённое прощанию с 34-летним хавбеком, покидающим клуб по окончании сезона.

«Бускетс – мой хороший друг и настоящая легенда «Барселоны», – делится мыслями Пуйоль. – Я рад, что мне посчастливилось с ним познакомиться, он является настоящим образцом для подражания. У него есть способность делать трудные вещи простыми, он всегда спокоен. Хави говорил, что считает его лучшим опорником всех времён, и я с этим полностью согласен. Бускетс изменил представление об этой позиции», – цитируют испанские СМИ бывшего одноклубника Серхио.