Месси объяснил, почему не вернулся в «Барселону»

Лионель Месси высказался о несостоявшемся возвращении в «Барселону».

Нападающий до последнего надеялся, что сможет перебраться в каталонский клуб, однако, так и не получив от него гарантий, решил перейти в «Интер Майами».

«Я действительно хотел вернуться в «Барселону», был очень воодушевлён, но мне не хотелось оказаться в том же положении, что при уходе в 2021 году. Я не хотел, чтобы моё будущее было в руках других людей.

Я слышал, что Ла Лига уже одобрила мой переход, но предстояло уладить ещё много вещей. Насколько мне известно, ради меня «Барселоне» пришлось бы продавать игроков или сокращать зарплаты – я не хотел возвращаться на таких условиях», – цитирует журналист Решад Рахман аргентинца.