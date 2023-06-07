Месси: «Я постоянно общался с Хави, но почти не говорил с Лапортой»

Лионель Месси признался, что поддерживал связь с главным тренером «Барселоны» Хави Эрнандесом.

Специалист неоднократно заявлял, что хотел бы видеть в своей команде 35-летнего игрока, покидающего «ПСЖ». Сам Месси тоже стремился вернуться, но воссоединение не состоялось – «Барселона» не уложилась в сроки, и аргентинец перешёл в «Интер Майами».

«Если честно, я мало разговаривал с Лапортой [президентом «Барселоны»] – всего один или два раза. С Хави же мы постоянно поддерживали связь, обсуждали возможность моего возвращения. Я спрашивал, действительно ли он этого хочет, хорошо ли это для команды.

Не знаю, когда и как, но, надеюсь, когда-нибудь я смогу снова помогать «Барселоне», потому что я люблю этот клуб. Я хочу снова оказаться там. Я следил за командой и желал ей побед, как и все болельщики «Барселоны», – приводят испанские СМИ заявление Месси.