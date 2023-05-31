«Барселона» не сдаётся в борьбе за Киммиха

Каталонская «Барселона» всё ещё надеется приобрести у «Баварии» полузащитника Йозуа Киммиха. По информации от инсайдера Феррана Мартинеса, «сине-гранатовые» дают футболисту надежду на трансфер.

Источник сообщает, что скоро «Барселона» обратится к «Баварии» для того, чтобы обозначить свой серьёзный интерес. Мюнхенский клуб пока наотрез отказывается продавать футболиста, у которого действует контракт до 2025 года. Тем не менее, «Барселона» хочет попробовать провернуть сделку.

Ранее сообщалось, что Киммих также интересен мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити», где работают бывшие тренеры «Баварии» Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.