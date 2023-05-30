Павар хочет покинуть «Баварию» летом

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар хочет покинуть свою команду летом. По информации от инсайдера Флориана Плеттенберга, француз уже принял окончательное решение.

У Павара остаётся год по контракту с «Баварией», что упрощает задачу потенциальным покупателям. В трансфере француза заинтересованы многие топ-клубы, в числе которых есть каталонская «Барселона». Отметим, что главный приоритет Павара – выступать в новой команде на позиции центрального защитника. Именно поэтому Бенжамен может отказать «Барселоне», ведь каталонцы хотят использовать игрока на правом фланге обороны.