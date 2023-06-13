Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не планирует покидать каталонский клуб.

Как сообщает Catalunya Ràdio, Ансу Фати нацелен добиться успеха в «Барселоне» любой ценой, поэтому он не хочет поддаваться на уговоры покинуть команду. Через неделю после международного перерыва он планирует вернуться к тренировкам, чтобы лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Источник добавляет, что несмотря на то, что клуб рассматривает возможность продажи испанца, до сих пор не было никакого разговора между Ансу и главным тренером Хави относительно будущего игрока. Итоговое решение в любом случае будет за Фати.