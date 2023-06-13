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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати не хочет уходить из «Барселоны» слухи

13 Июня 2023 • 20:50 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не планирует покидать каталонский клуб.

Как сообщает Catalunya Ràdio, Ансу Фати нацелен добиться успеха в «Барселоне» любой ценой, поэтому он не хочет поддаваться на уговоры покинуть команду. Через неделю после международного перерыва он планирует вернуться к тренировкам, чтобы лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Источник добавляет, что несмотря на то, что клуб рассматривает возможность продажи испанца, до сих пор не было никакого разговора между Ансу и главным тренером Хави относительно будущего игрока. Итоговое решение в любом случае будет за Фати.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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