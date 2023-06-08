Хави: «Барселона» не должна играть в Лиге Европы, наш турнир – Лига чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о целях команды на новый евросезон.

В минувшей кампании «сине-гранатовые» потерпели неудачу в Лиге чемпионов, не сумев преодолеть групповой этап и вылетев затем в плей-офф Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» не создана для Лиги Европы – этот клуб должен играть в Лиге чемпионов. Мы будем конкурентоспособны на этом уровне, если хорошо усилимся летом. Наша цель – хотя бы попытаться выиграть Лигу чемпионов, быть конкурентоспособными. Лига Европы не вызывает энтузиазма ни у наших болельщиков, ни у игроков, и я уже сообщил команде, что мы больше не должны выступать в этом турнире», – цитирует издание AS рулевого «Барселоны».