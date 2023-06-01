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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста попрощался с Альбой

01 Июня 2023 • 20:59 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

Андрес Иньеста, бывший полузащитник «Барселоны», выразил свои прощальные слова в адрес защитника каталонцев Жорди Альбы, отметив его вклад в историю клуба.

«Брат, наслаждайся своим днем. Спасибо тебе за всю карьеру в «Барселоне». Ты номер один на позиции левого защитника. Благодарю тебя за все. Было честью играть рядом с тобой», – сказал Иньеста в своей прощальной речи.

Иньеста и Альба играли вместе с 2012 по 2018 год. За это время они помогли каталонской команде завоевать ряд важных трофеев, в частности, Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, а также четыре титула чемпиона Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Жорди Альба
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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