Иньеста попрощался с Альбой

Андрес Иньеста, бывший полузащитник «Барселоны», выразил свои прощальные слова в адрес защитника каталонцев Жорди Альбы, отметив его вклад в историю клуба.

«Брат, наслаждайся своим днем. Спасибо тебе за всю карьеру в «Барселоне». Ты номер один на позиции левого защитника. Благодарю тебя за все. Было честью играть рядом с тобой», – сказал Иньеста в своей прощальной речи.

Иньеста и Альба играли вместе с 2012 по 2018 год. За это время они помогли каталонской команде завоевать ряд важных трофеев, в частности, Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, а также четыре титула чемпиона Испании.