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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сделает официальное предложение Месси в ближайшие дни слухи

05 Июня 2023 • 18:22 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

«Барселона» готовится сделать официальное предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси в ближайшие дни. Легендарный футболист каталонского клуба покинул «Пари Сен-Жермен» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Согласно информации журналиста TyC Sports Сесара Мело, клуб активно работает над составлением предложения для Месси. Предполагается, что официальное предложение будет сделано в ближайшие дни, и клуб надеется, что оно убедит Месси вернуться в свою родную команду.

Ранее сообщалось, что Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» по возвращению аргентинской звезды.

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Барселона Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
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