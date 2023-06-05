«Барселона» готовится сделать официальное предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси в ближайшие дни. Легендарный футболист каталонского клуба покинул «Пари Сен-Жермен» и сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Согласно информации журналиста TyC Sports Сесара Мело, клуб активно работает над составлением предложения для Месси. Предполагается, что официальное предложение будет сделано в ближайшие дни, и клуб надеется, что оно убедит Месси вернуться в свою родную команду.

Ранее сообщалось, что Ла Лига одобрила финансовый план «Барселоны» по возвращению аргентинской звезды.