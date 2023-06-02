Хави: «Наши двери открыты для Месси»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз похвалил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Лео является прирожденным лидером. Это тот игрок, который легко адаптируется к любым трудностям. Ранее Месси был капитаном «Барселоны» и остается лучшим футболистом команды в истории. Наши двери всегда для него открыты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел 40 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Контракт Месси с французской командой истекает в конце июня. Скорее всего, игрок не останется в «ПСЖ».

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