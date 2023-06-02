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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Наши двери открыты для Месси»

02 Июня 2023 • 19:00 Комментировать
Сельта
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Барселона
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04.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз похвалил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Лео является прирожденным лидером. Это тот игрок, который легко адаптируется к любым трудностям. Ранее Месси был капитаном «Барселоны» и остается лучшим футболистом команды в истории. Наши двери всегда для него открыты», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.  

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец провел 40 матчей в составе «ПСЖ», в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Контракт Месси с французской командой истекает в конце июня. Скорее всего, игрок не останется в «ПСЖ».

Хави: «Месси бы сейчас помог «Барселоне»

Хави: «Месси пригодится в «Барселоне», нам не хватает качественного игрока в финальной трети»

Хави рассказал, на каких позициях сможет использовать Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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