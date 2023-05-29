Хави подтвердил, что говорил с Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что он общался с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

«Разговаривал ли я с Месси? Да, это правда», – заявил главный тренер «Барселоны» изданию Sport.

Был ли это разговор о возможном трансфере или простая дружеская беседа, Хави не уточнил.

После ухода Месси из «Барселоны» в 2021 году, появились многочисленные слухи о возможном возвращении аргентинского футболиста. Фанаты парижан по ходу сезона неоднократно высказывали свое недовольство выступлением нападающего. В текущем сезоне чемпион мира провел в составе «ПСЖ» 40 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.